La storia dell'hacking di Twitter che ha coinvolto i profili di personaggi Come Bill Gates ed Elon Musk è ancora freschissima, ma questo non significa che a rischio sia solamente questa piattaforma con i suoi 280 caratteri.Che ci piaccia o no, i social sono un business. E dove c'è denaro, solitamente, ci sono persone pronte a trarne vantaggio illegalmente. instagram non è differente e non mancano certo gli esempi e le storie che ci parlano di Come questo venga costantemente preso di mira.Forse siamo diventati anche troppo "anestetizzati" nel leggere le notizie di fughe di dati, ma non è passato troppo tempo da quando un enorme database contenente informazioni di contatto di milioni di account instagram (oltre 49), tra cui influencer, celebrità e aziende è stato ...

Come difendere il profilo instagram dagli hacker

Le sette e i loro difensori

Culti, guru e manipolazioni sono un aspetto della crisi che attraversiamo. C'è chi, in nome della libertà e di un'idea astratta dell'autodeterminazione e del libero arbitrio, non esita a difendere que ...

