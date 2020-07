“Beppe Grillo rimuova i rottami dell’auto in cui morirono tre persone” (Di lunedì 20 luglio 2020) Il sindaco di Limone Piemonte torna sulla tragedia che nel 1981 costò al comico una condanna a 14 mesi. “rimuova quei rottami”. I resti del fuoristrada sono ancora oggi meta di pericolosi e macabri pellegrinaggi di curiosi I rottami di una Chevrolet giacciono in fondo a un burrone a lato di una strada di montagna … L'articolo “Beppe Grillo rimuova i rottami dell’auto in cui morirono tre persone” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

beppe_grillo : L’impatto della pandemia è fortemente legato alle disuguaglianze razziali. Purtroppo ci sono ampie disparità etnich… - riotta : Se Italia @GiuseppeConteIT fossero andati con governo e maggioranza e perfino borborigmo favorevole blog… - LaStampa : I rottami del fuoristrada di Beppe Grillo nell'incidente che causò la morte di tre persone. Lo sdegno del sindaco d… - Cicco1950 : @beppe_grillo Grillo sei un grande. Sei venuto 4 volte a Bologna poi ha fatto una attraversata a nuoto dello strett… - paolorm2012 : RT @Bobbio65M: @beppe_grillo @paolorm2012 Ma vattene!!!!! -