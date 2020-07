Andrea Roncato e Moana Pozzi: sesso e corna, confessione totale: "Come andò davvero. 7 a letto? Lei..." (Di lunedì 20 luglio 2020) Da Moana Pozzi a Carol Alt: oltre che volto comico mitico degli anni Ottanta, Andrea Roncato è stato un playboy impenitente. Al Corriere della Sera, l'attore bolognese non conferma le cifre: "500 donne? Non mi piace sparare cifre") ma la sostanza quella sì. "Mai le ho avvicinate per il gusto di portarle a letto o esibirle. Anche se con una ci sono stato per un'ora, in quell' ora, era la più importante della mia vita". Insomma, un Casanova. Nel suo libro, Moana sotto le lenzuola gli ha dato 7: "Mi fa onore perché era donna di un'altra categoria: colta, intelligente. L'ho conosciuta sul set di Pompieri, nell'85, prima che si desse al porno". L'ha definito "generoso, simpatico, molto maschio" e lui ne è orgoglioso: "Ci ha preso. Simpatico penso di ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Roncato Andrea Roncato, una vita tra amori e fim Corriere della Sera Stefania Orlando, il retroscena sulla fine del matrimonio con Andrea Roncato: “Ho sofferto molto”

Se è vero che esistono degli amori infiniti e mutevoli è altrettanto vero che, alle volte, ci si ritrova a fare i conti con dei finali del tutto inaspettati. Questo è quanto deve essere successo a Ste ...

Andrea Roncato: "Sono stato con circa 500 donne. Anche solo per un’ora, erano le più importanti della mia vita"

“Ho fatto film con bellissime donne con le quali ci ho sempre provato, poi qualcuna ha abboccato, qualcuna no”. Nel film “Sotto il sole di Riccione”, Andrea Roncato interpreta un bagnino playboy, pers ...

