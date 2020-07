The Falcon and the Winter Soldier, in ritardo su Disney Plus a causa del coronavirus (Di domenica 19 luglio 2020) The Falcon and the Winter Soldier avrebbe dovuto dare il via al grande universo televisivo dei Marvel Studios su Disney Plus in agosto, ma il debutto dello show è stato ufficialmente ritardato a causa della pandemia di coronavirus. Il ritardo arriva dopo che lo show è stato costretto a sospendere la produzione a maggio a … L'articolo The Falcon and the Winter Soldier, in ritardo su Disney Plus a causa del coronavirus Curiosauro. Leggi su curiosauro

MediosMasivos : Top story: ¡No Covid, no! Marvel no estrenará la serie 'Falcon & The Winter Soldier - NerdPool_IT : The Falcon and the Winter Soldier: quando uscirà la serie su Disney+? - rainhadopaint : Marquei como visto Brooklyn Nine-Nine - 1x14 - The Ebony Falcon - matildealberti3 : ANNUNCIO IMPORTANTE PER I FAN DEL #MCU. @disneyplus DISNEY+ ha UFFICIALMENTE rinviato le nuove serie Marvel, ecco l… - MaxBrighel : Uff. Speravo proprio di vederla ad agosto, ma niente. #FalconandtheWinterSoldier spostata a data da destinarsi su… -