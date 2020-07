Spiagge più care d’Italia: più di 400 euro per sdraio e tenda (Di domenica 19 luglio 2020) State programmando le vacanze e cercate un luogo esclusivo dove rilassarvi in spiaggia? Se non avete problemi di portafoglio e i rincari causati dall’emergenza sanitaria non vi fanno timore, il Codacons ha stilato una speciale classifica che potrebbe tornarvi molto utile: quella delle Spiagge più care d’Italia. L’associazione a difesa dei diritti dei consumatori ha infatti analizzato i costi per l’affitto di ombrelloni, tende, cabine private e altri servizi offerti da alcuni degli stabilimenti balneari più esclusivi (e costosi) del nostro Paese. Si scopre così che la spiaggia più cara non dista molto dal Canal Grande, ma sono le località costiere del Tirreno a fare la parte del leone, occupando gran parte della top ten. Spiagge più care d’Italia ... Leggi su quifinanza

stanzaselvaggia : Vedo immagini di spiagge e discoteche affollate, con centinaia di persone ammassate. Mi chiedo il senso di imporre… - Corriere : Le spiagge più costose d’Italia: a Venezia fino a 453 euro al giorno - MarianoDePersio : RT @Giul_Granato: ?Oggi a #Miseno, dove anno dopo anno aumentano i tratti di spiaggia affidati ai privati e si riduce sempre più quella pub… - PoterealpopoloT : RT @Giul_Granato: ?Oggi a #Miseno, dove anno dopo anno aumentano i tratti di spiaggia affidati ai privati e si riduce sempre più quella pub… - MikyViss : RT @Giul_Granato: ?Oggi a #Miseno, dove anno dopo anno aumentano i tratti di spiaggia affidati ai privati e si riduce sempre più quella pub… -

Ultime Notizie dalla rete : Spiagge più