Spal in B, Fiorentina salva. Al Genoa lo scontro salvezza (Di domenica 19 luglio 2020) Fiorentina salva, Spal in B. Dopo la giornata di oggi arrivano i primi verdetti. La squadra di Iachini festeggia con il 2-0 al Torino, autogol Lyanco e Cutrone,, quella di Di Biagio viene condannata ... Leggi su corrieredellosport

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Parma 2-3 Sampdoria Brescia 2-1 SPAL Fiorentina 2-0 Torino Genoa 2-1 Lecce Napoli 2-1 Udinese - SuperSportBlitz : #SerieA – Results: Napoli 2-1 Udinese Brescia 2-1 SPAL Genoa 2-1 Lecce Fiorentina 2-0 Torino #SSFootball - SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - ManguezalFM : Campeonato Italiano - Encerrados: Brescia 2 x 1 SPAL Fiorentina 2 x 0 Torino Genoa 2 x 1 Lecce Napoli 2 x 1 Udinese - nestquotidiano : Vittorie in casa per Napoli, Fiorentina e Genoa, Spal in B -