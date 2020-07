Sara Croce dopo Andrea Damante ritrova l’amore vicino ad un calciatore (e i due fanno già discutere!) (Di domenica 19 luglio 2020) Non ci sono più dubbi: Sara Croce ha ritrovato l’amore vicino a Gianmarco Fiory. dopo diverse indiscrezioni, l’ex Madre Natura di Ciao Darwin e attuale Bonas di Avanti un altro ha pubblicato su Instagram lo scatto super hot che la ritrae a bordo piscina con la sua nuova fiamma. ‘Tu già sai’ scrive Sara sotto lo scatto diffuso in rete, e oggi sappiamo anche noi. dopo la fugace ma chiacchieratissima relazione con Andrea Damante risalente alla scorsa estate, la giovane è pronta a ripartire da Gianmarco con cui sta trascorrendo le vacanze tra Ischia, Taormina e Capri, città natale del portiere classe 1990 che attualmente gioca nell’ A.C. Gozzano, una squadra che milita in Serie ... Leggi su isaechia

