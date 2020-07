Roma-Inter, Marelli attacca: “Guida al Var è stato paraculo, Lautaro-Kolarov contattino” (Di domenica 19 luglio 2020) “Guida ha fatto il paraculo perché questo non è un episodio mai da Var, è un contattino ed è un fallo che non va mai fischiato: è tutto televisivo“. È questo il parere dell’ex arbitro Luca Marelli Intervenuto a Top Calcio 24, durante l’Intervallo di Roma-Inter, in merito alla chiamata al Var (di Guida a Di Bello) per il contatto tra Lautaro e Kolarov nell’azione del gol di Spinazzola. “Questo è figlio dei troppi rigori fischiati quest’anno. Se cominciamo a guardare tutti questi contattini prima di una rete le annulliamo tutte. Rizzoli deve lavorare anche mediaticamente: non si possono fischiare tutti questi contattini, non è possibile – ha aggiunto ... Leggi su sportface

