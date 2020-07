Roma-Inter, le probabili formazioni del match del 34° turno (Di domenica 19 luglio 2020) Allo Stadio Olimpico, Roma-Inter si sfidano nel match valido per il 34° turno della Serie A. Le probabili formazioni del match Roma-Inter si sfidano nel match valido per il 34° turno della Serie A. I giallorossi hanno vinto le ultime tre partite, l’ultima con il Verona, i nerazzurri le ultime due, con Torino e Spal. La Roma deve vincere per riportare a +4 il vantaggio sul Milan, che ha vinto con il Bologna, e sul Napoli, impegnato in casa con l’Udinese. L’Inter può approfittare dello stop dell’Atalanta per scavalcarla 2° posto. In Classifica la Roma è quinta con 57 punti,uno in più del ... Leggi su zon

OfficialASRoma : A febbraio la squadra faceva una sorpresa a una tifosa giallorossa, grazie a una lettera inviata dal nipotino a Rom… - AntoVitiello : ?Rotondo 5-1 per il #Milan contro il #Bologna, media di oltre 3 gol a partita negli ultimi 8 match. Milan in pressi… - MarioGiunta : Roma, Zaniolo salta la sfida con l’Inter. Problema al polpaccio! ???? @SkySport #SkyFantaShow - TuttoASRoma : ROMA-INTER I convocati di Fonseca: out Zaniolo. Torna Smalling - mnemocs : RT @gialinaccio: Se l'Inter non avesse #Lukaku ( grande stagione), lotterebbe per l'EL. Il Milan non ha rosa inferiore a Lazio, Napoli, Ro… -