Risultati Serie A, 34ª giornata: Fiorentina e Genoa subito in vantaggio [FOTO e CLASSIFICA] (Di domenica 19 luglio 2020) Risultati Serie A – Si riparte. Di nuovo, per l’ennesima volta. I ritmi frenetici del calcio post Covid mettono di fronte a tutti la 34ª giornata del massimo campionato italiano. Due settimane alla fine e poi i verdetti saranno definitivi. Nel primo match impresa del Verona che ha strappato un punto all’Atalanta, finisce 1-1. Stesso risultato in Cagliari-Sassuolo. Tutto facile per il Milan, la squadra di Stefano Pioli ha superato senza grossi problemi il Bologna, 5-1 il risultato finale. Piatto ricco quello della domenica. Successo in rimonta della Sampdoria contro il Parma, finisce 2-3. A chiudere è però il Monday Night tra Juventus e Lazio. Di seguito il programma completo e la CLASSIFICA aggiornata. I Risultati SABATO ore ... Leggi su calcioweb.eu

La 34^ giornata di Serie A prosegue con quattro incontri in contemporanea. Il Napoli vuole blindare la zona Europa e ospita l'Udinese, avversaria impegnata nella corsa alla salvezza come le altre ...

Capello: 'Inter? Spesi tanti soldi, pensavo vincesse lo scudetto. Lazio? Se Inzaghi si lamenta, possono farlo tutti'

Fabio Capello, ex allenatore, tra le altre, di Juventus e Milan, parla al Corriere dello Sport, della situazione della Serie A, coi bianconeri in vetta e l'Inte ...

