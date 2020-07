Palestre Trasformate in Aule, gli Insegnanti Sono Contrari (Di domenica 19 luglio 2020) Il progetto di trasformare le Palestre degli istituti scolastici in Aule per le lezioni non ha riscontrato l’approvazione di molti insegnati di Educazione Fisica. Claudio Ortale, coordinatore dell’Osservatorio romano dei Centri Sportivi Municipali, ha portato avanti una petizione per evitare che le Palestre vengano utilizzate come Aule. Questa operazione, infatti, ostacolerebbe lo svolgimento dell’educazione fisica. Venerdì 17 luglio si è svolta una manifestazione al riguardo che ha visto molti partecipanti. La professoressa Giovanna Antuofermo, promotrice di iniziative per la diversa abilità e l’inclusione scolastica, ha dichiarato: “L’utilizzo della Palestre come Aule scolastiche è un clamoroso errore ... Leggi su youreduaction

Ai professori di educazione fisica proprio non va giù l’idea di vedere le già scarse palestre scolastiche trasformate in aule fisse per far fronte alla carenza di spazi. Come è ormai noto, per rispett ...

