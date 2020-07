MotoGp, il Gran Premio di Jerez perde un altro assoluto protagonista: Crutchlow dichiarato ‘unfit’ (Di domenica 19 luglio 2020) Prima Alex Rins, adesso anche Cal Crutchlow. Il Gran Premio di Jerez di MotoGp perde due assoluti protagonisti già prima di cominciare, colpa di due cadute che hanno spinto i medici ad evitare rischi per entrambi i piloti. è avvenuta questa mattina nel warm-up, costata alcune escoriazioni e persistenti dolori alla schiena che hanno spinto Crutchlow ad alzare bandiera bianca. Dopo essere stato trasportato in ospedale per alcuni controlli, il pilota della LCR è tornato al circuito con l’obiettivo di gareggiare, venendo però poco dopo dichiarato ‘unfit’. Il team Honda ha comunicato poi sui social l’esito dell’esame medico svolto al Centro Medico: “Crutchlow ... Leggi su sportfair

