Haux: Recensione Album – Violence in a Quiet Mind (Di domenica 19 luglio 2020) Haux Recensione Album “Violence in a Quiet Mind” è difficile da esprimere a parole, è più facile descriverlo con la musica. L’Album di debutto di Haux affronta il trauma di perdere una persona cara. È bello e straziante e proprio come il dolore stesso, l’Album è un viaggio. Straziante fino dal brano d’apertura ‘Hold On’ che cattura così perfettamente le fasi iniziali della disperazione senza fondo in voci crude e traballanti. L’Album parla dell’onestà dopo essersi nascosti per così tanti anni. Dall’inizio alla fine, ‘Violence in a Quiet ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Haux Recensione Kygo canta Golden Hour quando la luce illumina prima di cedere al buio Sky Tg24