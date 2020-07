Ghost of Tsushima nasconde un gigantesco tributo a Sly Cooper, ecco come trovarlo (Di domenica 19 luglio 2020) Ghost of Tsushima è stato sviluppato da Sucker Punch, i quali sono noti per aver sviluppato la serie Infamous, ma anche per una divertente serie platformer nata su PlayStation 2, ovvero Sly Cooper.Sebbene non siano nati nuovi progetti legati al divertente ladro procione, fin dal lontano Sly 4 su PS3, il team di sviluppo ha sempre avuto un occhio di riguardo per quella che è da considerarsi la propria mascotte, inserendone numerose citazioni in tutti i suoi videogiochi.Ghost of Tsushima non solo non è da meno, ma il riferimento nascosto a Sly Cooper è da considerarsi a tutti gli effetti una vera e propria quest secondaria, con il suo premio finale e perfino un trofeo da sbloccare. Se siete curiosi di scoprirne di più, continuate pure la lettura; chi ... Leggi su eurogamer

margtlovesyou : voglio giocare a ghost of Tsushima - azeticol : RT @PlayStationIT: E’ finalmente disponibile #GhostofTsushima Abbiamo chiesto a @electricbskies, Virtual Photographer che fa parte della no… - giulio_raggi : Ci sono due tipi di persone: quelli che hanno messo almeno una volta la modalità Kurosawa in Ghost of Tsushima ed I fottuti bugiardi - RedShift_Gaming : Ghost of Tsushima nasconde un gigantesco tributo a Sly Cooper, ecco come trovarlo - findingmems : Non io che vorrei prendere The Ghost of Tsushima, ma non voglio spendere 70 euro -