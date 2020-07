FANTACALCIO Genoa-Lecce: gol di Jagiello o incredibile autogol di Gabriel? (VIDEO) (Di domenica 19 luglio 2020) Clamoroso al Ferraris, all’81’ è 2-1. Torna avanti il Genoa in maniera abbastanza rocambolesca con un tiro di Jagiello che sbatte sul palo per poi carambolare sulla schiena di Gabriel. Tanta sfortuna per il portiere del Lecce che controlla la traiettoria del tiro dell’avversario ma dopo la respinta del palo il pallone sbatte sulla propria schiena e termina in rete. Per il FANTACALCIO questa rete è da considerarsi come autorete di Gabriel e dunque Jagiello non usufruirà del bonus +3. Leggi su sportface

