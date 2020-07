Covid, una partita di calcio contagiati contro sani (Di domenica 19 luglio 2020) La folle sfida era prevista a Pamplona. Le autorità spagnole scoprono tutto e denunciano l’organizzatore Leggi su lastampa

IlContiAndrea : Nessun morto in #Lombardia per #Covid_19: non accadeva dal 22 febbraio. Non so quanto durerà questo dato, spero tan… - Corriere : Covid, follia a Pamplona: provano a organizzare una partita di calcio sani-infetti - TeresaBellanova : Oggi, per la prima volta dal 22 febbraio, in Lombardia non sono state registrate vittime da Covid-19. Finalmente un… - magicaGrmente22 : Covid, esperti campani scoprono il tampone che in tre minuti rivela se si è positivi: «Il Covfast è una svolta» - arquer12 : RT @PatriziaRametta: #Crisanti: 'Tradito il modello Veneto' per fortuna! Le epidemie iniziano e finiscono e ora il COVID si conosce e si c… -