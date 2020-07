Coronavirus, Locatelli ai giovani: divertitevi da responsabili (Di domenica 19 luglio 2020) 'divertitevi da responsabili. Non scambiate bicchieri, no agli assembramenti, indossate le mascherine dove serve, quando attorno c`e' troppa gente ammassata. Fatelo per voi stessi, per gli altri e in ... Leggi su tgcom24.mediaset

susanna53375479 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Locatelli ai giovani: divertitevi da responsabili #coronavirus - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Locatelli ai giovani: divertitevi da responsabili #coronavirus - Palermitanos : RT @Arianna5422: Il 30% dei nuovi positivi da #coronavirus viene dall'estero. L'allarme de Css:Il virus è sempre lo stesso,state attenti L… - Barbarella2323 : RT @Arianna5422: Il 30% dei nuovi positivi da #coronavirus viene dall'estero. L'allarme de Css:Il virus è sempre lo stesso,state attenti L… - 73rv : RT @Arianna5422: Il 30% dei nuovi positivi da #coronavirus viene dall'estero. L'allarme de Css:Il virus è sempre lo stesso,state attenti L… -