Borsellino: agente sopravvissuto a Provenzano, 'da 28 anni stesse parole ma verità non c'è' (2) (Di domenica 19 luglio 2020) (Adnkronos) - E Provenzano replica all'agente sopravvissuto: "Quello che ci hanno insegnato loro (Falcone e Borsellino ndr) è che non bisogna perdere fiducia nelle istituzioni perché le istituzioni siamo anche noi, questo è il nostro compito". Vullo controbatte ancora: "Noi abbiamo fiducia nelle istituzioni, ma se c'è qualcuno che sbaglia deve esser allontanato e non che deve continuare il suo percorso e sciacallare verso la gente onesta. Questo non va bene". Poi Vullo, dopo avere salutato il ministro Provenzano, spiega: "Io non vengo qui solo per il 19 luglio ma vengo spesso, ne sento la necessità. Certo, dopo 28 anni ancora non sapere cosa è successo qui fa tanta rabbia e ... Leggi su liberoquotidiano

