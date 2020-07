Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2020 ore 13:30 (Di sabato 18 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 17 LUGLIO 2020 ORE 13.20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE MARCO CILUFFO TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO CI SONO DEI RALLENTAMENTI SULLA SALARIA ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO SULLA VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO E SULLA CASSIA ALTEZZA LA GIUSTINIANA TUTTO NELLE DUE DIREZIONI SPOSTIAMOCI SULLA TIBURTINA DOVE CI SONO CODE IN ENTRATA NEL CENTRO URBANO DI TIVOLI IN CHIUSURA CON LA VIABILITA’ SULLA VIA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE PER I CANTIERI ATTIVI SULLA VIA OSTIENSE CHIUSURE PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ALTEZZA VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA SINO AL 7 AGOSTO LA CHIUSURA DEL TRATTO DI ... Leggi su romadailynews

