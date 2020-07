Roma omaggia Ennio Morricone: l’Auditorium sarà intitolato al maestro (Di sabato 18 luglio 2020) Pochi giorni fa, Ennio Morricone ci ha lasciati all'età di 91 anni. Un maestro che ha composto alcuni brani per film indimenticabili, tra cui C’Era Una Volta In America e Nuovo Cinema Paradiso. L’Assemblea Capitolina ha votato all'unanimità per intitolare a Morricone il complesso multifunzionale Auditorium Parco della Musica, collocato a Roma. Ennio Morricone, nato a Roma il 10 novembre 1928, si è aggiudicato un Oscar onorario nel 2007, l’Oscar per la Miglior colonna sonora per The Hateful Eight, 3 Golde Globe, 6 Premi BAFTA, 10 David di Donatello e 10 Nastri d’Argento. Riconoscimenti che sottolineano ulteriormente l’importanza del compositore per la musica sul grande schermo. Un orgoglio ... Leggi su optimagazine

albertolupini : RT @albertolupini: Roma, Mirabelle omaggia l’Italia Menu tricolore per ripartire - LADYDEMONIQUE12 : @LadyKaosDea Sai stavo guardando su Whatsapp, per dire ad un mio #moneyslave, come da accordi, che sarei scesa a Ro… - lucainge_tweet : Roma, Mirabelle omaggia l’Italia Menu tricolore per ripartire - albertolupini : Roma, Mirabelle omaggia l’Italia Menu tricolore per ripartire - TheNewAge77 : Da Italia a Tavola Roma, Mirabelle omaggia l’Italia Menu tricolore per ripartire -