Recovery Fund, Conte all'attacco Michel propone un taglio ai sussidi (Di sabato 18 luglio 2020) Il premier all'attacco nel Consiglio europeo. Il presidente del Consiglio 'è stato molto duro' nella discussione in , 'in particolare con i Paesi che vogliono riservarsi un veto sull'attuazione del ... Leggi su leggo

borghi_claudio : Ovviamente voi sapete che questo vertice #Euco non ha nessun significato. Il recovery fund era una schifezza prima… - luigidimaio : A Bruxelles in queste ore si sta giocando una partita importantissima. Si decide il futuro dell’Italia e di tutta l… - borghi_claudio : Prove tecniche di ritirata e di supposta 'Massì, sto recovery fund tutto sommato è una schifezza... molto meglio… - susannaarcari : RT @PoliticaPerJedi: Non riesco a trovare una sola virgola di irragionevolezza nella pretesa che la cascata di miliardi mutuati tramite il… - Mattia72000 : RT @PoliticaPerJedi: Non riesco a trovare una sola virgola di irragionevolezza nella pretesa che la cascata di miliardi mutuati tramite il… -