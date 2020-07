Napoli, togliere il pedaggio in tangenziale? Assolutamente no, anzi, raddoppiamolo! (Di sabato 18 luglio 2020) Come scriviamo ormai da anni la qualità dell’aria a Napoli per somma di gravi fenomeni di inquinamento (traffico, roghi tossici, navi porto, aerei in decollo ed atterraggio pieno centro storico) equivale ed in alcuni punti persino supera la pessima qualità dell’aria di Milano, con tutte le gravissime conseguenze sanitarie del caso. E’ Napoli e non Milano la capitale italiana per ictus ed infarti e cancro del polmone, non certo soltanto da fumo di sigaretta individuale. “I campionatori che hanno monitorato per un mese la qualità dell’aria hanno rilevato concentrazioni di biossido di azoto pari quasi al doppio della media annua tollerata, che è 40 microgrammi per metro cubo di aria. Siamo arrivati oltre 70 microgrammi per metro cubo di aria”. Angelo Riccio, docente di Fisica ... Leggi su ilfattoquotidiano

Come scriviamo ormai da anni la qualità dell’aria a Napoli per somma di gravi fenomeni di inquinamento (traffico, roghi tossici, navi porto, aerei in decollo ed atterraggio pieno centro storico) ...

