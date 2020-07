Napoli, i convocati di Gattuso per la sfida contro l’Udinese: torna Malcuit (Di sabato 18 luglio 2020) Questa la lista integrale dei giocatori convocati dal tecnico del Napoli, Gattuso, per la sfida contro l’Udinese: Meret, Ospina, Karnezis, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Malcuit, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Koulibaly, Allan, Demme, Zielinski, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano. FOTO: Twitter Malcuit L'articolo Napoli, i convocati di Gattuso per la sfida contro l’Udinese: torna Malcuit proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Kevin Malcuit ricompare tra i convocati del Napoli in campionato dopo la rottura del crociato, ma la notizia che fa rumore è l'esclusione di Fernando Llorente dalla lista per la Serie A. Il club ...

