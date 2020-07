Migranti: in 32 ammassati in un camper, fermati a Trieste (Di sabato 18 luglio 2020) L'operazione interforze a Palmanova, arrestato passeur. Tra gli irregolari due donne e due minorenni Leggi su repubblica

Intercettato dalla Squadra Mobile di Udine nei pressi dell’uscita autostradale di Palmanova un camper condotto da un cittadino ucraino residente in Italia, con 32 stranieri a bordo tra cui due donne e ...

