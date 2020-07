Metacritic, stop al review-bombing dei videogiochi appena usciti (Di sabato 18 luglio 2020) Metacritic vuole che la gente giochi effettivamente ad un gioco prima di recensirlo, quindi il sito ora richiede agli utenti di aspettare 36 ore da quando un nuovo gioco viene rilasciato prima di lasciare un punteggio. L’intenzione è quella di evitare campagne di cosiddette review-bombing, in cui le persone lasciano punteggi negativi su un titolo a volte come un modo per punire lo sviluppatore. Andando alla pagina di recensione di un titolo appena rilasciato su Metacritic, verrà ora visualizzato il messaggio “Per favore, passa un po’ di tempo a giocare al gioco“, con una data e un’ora specifiche in cui un utente può pubblicare una recensione per quel gioco sul sito. Il nuovo cambiamento di politica ha bloccato le recensioni degli utenti per due ... Leggi su nonsolo.tv

