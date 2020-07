Mattarella nomina Sami Modiano, sopravvissuto alla Shoah, Cavaliere di Gran Croce (Di sabato 18 luglio 2020) Sergio Mattarella ha nominato Sami Modiano , testimone diretto degli orrori di Auschwitz, Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al merito della Repubblica . In occasione del suo 90esimo compleanno , che ... Leggi su leggo

repubblica : Shoah, Mattarella nomina Sami Modiano Cavaliere di Gran Croce [aggiornamento delle 10:00] - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha presieduto il plenum del #CSM per la nomina del Primo Presidente della Corte Suprema d… - avvocatoamoruso : Shoah, Mattarella nomina Sami Modiano Cavaliere di Gran Croce - Mi73Ma09 : RT @repubblica: Shoah, Mattarella nomina Sami Modiano Cavaliere di Gran Croce - AntonioParisi00 : Shoah, Mattarella nomina Sami Modiano Cavaliere di Gran Croce -

Roma, 18 lug. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato Sami Modiano, testimone diretto degli orrori di Auschwitz, Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al merito della ...