L'Italia nell'Occidente. Anche per un liberale la situazione è preoccupante (Di sabato 18 luglio 2020) “L’Italia è ancora un paese occidentale?” si chiedeva ieri a tutta pagina l’Huffpost. E Gianni Vernetti portava a dimostrazione dei suoi dubbi, che sono Anche di chi scrive, tutta una serie di fatti e provvedimenti, di carattere interno e di rapporti internazionali, che sono avvenuti e sono stati presi sia sotto questo governo sia sotto il precedente.Essere occidentali significa, come è noto, far parte in modo integrante di una comunità di paesi che, oltre ad essere alleati Anche militarmente, condividono un insieme di valori politici e morali. I quali sfociano in istituzioni di tipo rappresentativo e costituzionale, cioè liberal-democratico, che cercano di garantire ad ogni livello la partecipazione di chiunque al gioco politico e al ... Leggi su huffingtonpost

matteosalvinimi : Stamane nell'incantevole Sorrento, perla della costiera, orgoglio della Campania e dell'Italia, insieme al sindaco… - matteosalvinimi : In diretta da Sorrento insieme agli amici di @ALIS_italia, intervistato da @NicolaPorro, per parlare di trasporti,… - AlbertoBagnai : Scemenze. Nel 1995 l’Italia rivaluta bruscamente e si aggancia a quella che sarà poi la parità di ingresso nell’eur… - JaponicaIrai : @Fata_Turch Questo potrà avvenire solo in un contesto liberale, non di sicuro nell'Italia bolcevica e collettivista… - rrico_e : RT @Carlo_bis: Rampini in due minuti disintegra la propaganda mainstream sull' 'Italia modello nel mondo nell'affrontare il #COVID19 ', e P… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia nell Arriva dalle rinnovabili la metà dell'energia elettrica consumata in Italia nell'ultimo mese Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile MONZUNO: Inaugurata la camera tecnologica

Brevettati dalla società Fastpol Srl “Emisphere” e “Atrium” sono un modulo per garantire gli incontri tra gli ospiti e i loro parenti e un vestibolo anti-contagio. A Monzuno la terza residenza in Ital ...

Migranti:fermati 32 irregolari in camper

Alla guida del veicolo c'era un cittadino ucraino, residente in Italia, che è stato arrestato per favoreggiamento ... dopo le procedure di identificazione e gli accertamenti sanitari, sono stati ...

Brevettati dalla società Fastpol Srl “Emisphere” e “Atrium” sono un modulo per garantire gli incontri tra gli ospiti e i loro parenti e un vestibolo anti-contagio. A Monzuno la terza residenza in Ital ...Alla guida del veicolo c'era un cittadino ucraino, residente in Italia, che è stato arrestato per favoreggiamento ... dopo le procedure di identificazione e gli accertamenti sanitari, sono stati ...