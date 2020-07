Le ferie si organizzano in poche mosse con un software gestionale (Di sabato 18 luglio 2020) Il caldo è arrivato, la bella stagione è nel pieno, sui social si vedono già foto di mare e vacanze. Insomma, per tutti i lavoratori si avvicina il momento di un po’ di meritato riposo. Ma le tanto desiderate ferie rappresentano invece un cruccio per aziende e datori di lavoro che devono fare il calcolo di ore maturate, permessi e alternanza dei dipendenti. Per fortuna quello che un tempo era un certosino lavoro di incrocio di moduli che occupavano intere scrivanie ora è reso più semplice dall’esistenza di software gestionali che permettono di gestire i giorni di assenza dei lavoratori con pochi passaggi. L’importanza di un buon planning Riuscire a calcolare ferie e alternanze dei lavoratori in pochi passaggi è quanto mai utile per l’efficenza ... Leggi su nuovasocieta

Ultime Notizie dalla rete : ferie organizzano Le ferie si organizzano in poche mosse con un software gestionale Nuova Società Mercato: il rottame sconta l’arrivo delle ferie

Piano antifurti a Bagno a Ripoli: in ferie può chiamare la municipale che 'sorveglierà' l'abitazione

Ombrellone, valigia e una telefonata alla municipale. I cittadini di Bagno a Ripoli che partono per le ferie da oggi possono comunicarlo alla polizia locale: gli agenti, ricevuta la segnalazione, pote ...

Ombrellone, valigia e una telefonata alla municipale. I cittadini di Bagno a Ripoli che partono per le ferie da oggi possono comunicarlo alla polizia locale: gli agenti, ricevuta la segnalazione, pote ...