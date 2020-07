Lautaro al Manchester City e Gabriel Jesus all'Inter: chi ci guadagnerebbe? (Di sabato 18 luglio 2020) Il Manchester City vuole Lautaro Martinez. Il club britannico, su volere del tecnico Guardiola, piomba sul centravanti dell'Inter in vista della prossima stagione: il Toro viene considerato l'erede perfetto del Kun Aguero e per convincere i nerazzurri a lasciar partire l'argentino i Citizens potrebbero mettere sul piatto un'offerta cash più il cartellino di Gabriel Jesus. Alla luce di questo chi ci guadagnerebbe di più se questo scambio andasse effettivamente in porto? L'Inter, indubbiamente.... Leggi su 90min

sportli26181512 : 'L'Inter ha deciso, l'obiettivo numero uno è Gabriel Jesus': Secondo il quotidiano spagnolo Sport, l'attaccante bra… - ApCalciomercato : Calciomercato Inter, cash e l’erede per Lautaro | Poi assalto al difensore! - RConte90 : RT @sportface2016: #Inter e #ManCity a colloquio | Possibile scambio #Lautaro-#GabrielJesus - pignafisherman : RT @sportface2016: #Inter e #ManCity a colloquio | Possibile scambio #Lautaro-#GabrielJesus - zazoomblog : Inter e Manchester City a colloquio: possibile scambio Lautaro-Gabriel Jesus - #Inter #Manchester #colloquio: -