Grosseto, oltraggiata la statua della Madonna con piume colorate e insulti. Il sindaco: «Vigliacchi e meschini» (Di sabato 18 luglio 2020) Polemiche e rabbia a Grosseto. Ignoti hanno preso di mira una statua della Madonna che un cittadino aveva posizionato in un giardino pubblico. Al collo della figura sacra hanno lasciato, nel corso della notte, una sciarpa di piume colorate. Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha deciso di portarla nel suo ufficio in Comune per riparare all’oltraggio. La statua della Madonna sistemata da un cittadino «Non si può mancare di rispetto ai simboli religiosi, qualsiasi essi siano e qualsiasi siano le nostre credenze e i nostri valori di riferimento. È inaccettabile», ha detto il sindaco di Grosseto. «In questi ... Leggi su secoloditalia

