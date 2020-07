Fiorentina-Torino, Kouame: “Sono in un grande club, sfido i granata con un obiettivo. Io all’Inter? Ho saputo che…” (Di sabato 18 luglio 2020) Poco più di ventiquattro ore e sarà Fiorentina-Torino.Chi è tornato a disposizione del tecnico Beppe Iachini è Christian Kouame, acquistato dal club viola nel mese di gennaio nonostante il grave infortunio subito a novembre nel corso della sfida tra la sua Costa D'Avorio ed il Sudafrica, valida per la Coppa d'Africa Under 23. Un infortunio che lo ha tenuto fermo ai box per diversi mesi. Tuttavia, alla luce dello stop a causa dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus, il calciatore ivoriano potrebbe ritagliarsi un ruolo importante per quanto concerne il finale di stagione. "Sto molto bene, tornare a giocare dopo l'infortunio al ginocchio è stata una grandissima emozione. Onestamente, quando sono arrivato a gennaio, pensavo che avrei esordito in viola la prossima stagione", sono ... Leggi su mediagol

SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - infobetting : Fiorentina-Torino (19 luglio ore 19:30): formazioni, quote, pronostici - Toro_News : #FiorentinaTorino, i precedenti: i granata non vincono al #Franchi in A dal 1976 ?? - piffaxx : RT @CalcioPillole: #Calciomercato #Bologna - #DeSilvestri, è fatta. L’esterno del #Torino, già allenato da Mihajlovic con le maglie di Fio… - CalcioPillole : #Calciomercato #Bologna - #DeSilvestri, è fatta. L’esterno del #Torino, già allenato da Mihajlovic con le maglie d… -