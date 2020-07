Coronavirus, a Barcellona scatta il lockdown ma è esodo verso le seconde case (Di sabato 18 luglio 2020) a Barcellona è scattato il lockdown ma senza restrizioni da parte delle autorità locali: ai cittadini del capoluogo catalano e di 13 centri dell'area metropolitana è stato semplicemente raccomandato ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Barcellona Coronavirus, a Barcellona l’appello di restare a casa dopo i nuovi focolai di Covid-19 Sky Tg24 Pandemia, in aumento la curva dei nuovi casi

Continua a crescere in Spagna la curva dei contagi da coronavirus. La maggior parte dei nuovi casi positivi si concentrano in Aragona e Catalogna. L'impennata s ...

Texas, 85 neonati positivi al Covid-19

Si trovano in una contea del Texas. “Abbiamo registrato 85 bambini sotto l’anno di età positivi al Covid-19”, ha dichiarato la direttrice del sistema sanitario locale, Annette Rodriguez, che ha detto ...

