Catalogna, 1.226 casi in 24 ore. Crescono i dubbi su Barcellona-Napoli al Camp Nou (Di sabato 18 luglio 2020) Continua a crescere il bilancio dei contagi di coronavirus in Catalogna. Dopo i record dei giorni scorsi, anche oggi nella regione si sono registrati 1.226 casi di cui 349 nella città di Barcellona e 894 nell’intera area metropolitana. Cresce anche il numero dei decessi che si assesta a 12.636. Una situazione che ha richiesto nuove misure di contenimento e chiusura nei giorni scorsi senza però ricorrere a estremismi come ha dichiarato il Ministro della Salute Salvador Illa che ha però confermato che la preoccupazione cresce soprattutto perché è stata rilevata trasmissione locale a Barcellona e nella sua area metropolitana, sebbene la situazione non possa essere classificata come una nuova ondata della pandemia. “A Barcellona c’è ... Leggi su ilnapolista

napolista : Catalogna, 1.226 casi in 24 ore. Crescono i dubbi su #BarcellonaNapoli al #CampNou Il Ministro della Salute ha con… -

Ultime Notizie dalla rete : Catalogna 226 Catalogna, 1.226 casi in 24 ore. Crescono i dubbi su Barcellona-Napoli al Camp Nou IlNapolista Covid-19: a Melbourne migliaia in lockdown, in Spagna chiusi 38 comuni, in Usa record casi

Cresce il numero di contagi da coronavirus a livello globale e oltrepassa gli 11 milioni. Le vittime, in totale, sono oltre 527mila. Negli Stati Uniti per il terzo giorno consecutivo si registrano 50m ...

Coronavirus nel mondo: nuovo record negli Usa, oltre 57 mila contagi. In Catalogna lockdown per 200 mila persone

Nel mondo sono stati superati gli 11 milioni di casi di coronavirus. Secondo l'ultimo aggiornamento di Johns Hopkins University, i contagi sono 11.037.625 a livello globale e i morti 523.898. Il nuovo ...

Cresce il numero di contagi da coronavirus a livello globale e oltrepassa gli 11 milioni. Le vittime, in totale, sono oltre 527mila. Negli Stati Uniti per il terzo giorno consecutivo si registrano 50m ...Nel mondo sono stati superati gli 11 milioni di casi di coronavirus. Secondo l'ultimo aggiornamento di Johns Hopkins University, i contagi sono 11.037.625 a livello globale e i morti 523.898. Il nuovo ...