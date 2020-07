Bonelli Cinematic Universe, Vincenzo Sarno: "Sogno un mondo interconnesso, con tanto di scene post-credits" (Di sabato 18 luglio 2020) L'Ultrapop Festival ci svela i primi dettagli del Bonelli Cinematic Universe che prenderà il via con l'uscita dell'urban horror Dampyr, ma le sorprese in serbo sono molte. Il mondo del cinema e dei fumetti si fondono nel Bonelli Cinematic Universe, connubio di media diversi analizzato nel corso dell'Ultrapop Festival grazie all'intervento dei creativi Bonelli tra cui Vincenzo Sarno, Responsabile ufficio sviluppo, che non ha paura di ammettere il suo Sogno non troppo proibito, un universo interconnesso sul modello di quello Marvel. Come spiega Sarno: "Non possiamo anticipare troppo per non rovinarvi la sorpresa. Sarebbe come svelare il finale de Il sesto senso, ma ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Bonelli Cinematic Universe, Vincenzo Sarno: 'Sogno un mondo interconnesso, con tanto di scene post-credits… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonelli Cinematic Bonelli Cinematic Universe, Vincenzo Sarno: "Sogno un mondo interconnesso, con tanto di scene post-credits" Movieplayer.it Dampyr: svelata la durata, in arrivo possibili sequel

Insieme a Michele Masiero, ad anticipare le novità di casa Bonelli in fatto di transmedialità e a commentare la nascita del Bonelli Cinematic Universe sono intervenuti il Responsabile ufficio sviluppo ...

UltraPop Festival, Sergio Bonelli Editore protagonista del panel su Twitch

La casa editrice che racconta cult come Dylan Dog e Tex si racconta oggi all'UltraPop Festival, grazie a nuovi progetti: ecco gli ospiti! L'UltraPop Festival, alle 15:00 su Twitch, presenta il panel d ...

Insieme a Michele Masiero, ad anticipare le novità di casa Bonelli in fatto di transmedialità e a commentare la nascita del Bonelli Cinematic Universe sono intervenuti il Responsabile ufficio sviluppo ...La casa editrice che racconta cult come Dylan Dog e Tex si racconta oggi all'UltraPop Festival, grazie a nuovi progetti: ecco gli ospiti! L'UltraPop Festival, alle 15:00 su Twitch, presenta il panel d ...