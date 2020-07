Bolzano, 24enne positivo al Coronavirus viola la quarantena: 40 persone finiscono in isolamento (Di sabato 18 luglio 2020) Bolzano, 24enne positivo viola la quarantena: 40 persone in isolamento positivo al Coronavirus, un 24enne di Bolzano ha violato sistematicamente la quarantena partecipando ad ‘happy hour’ con amici e a una festa di laurea. Il giovane ha così costretto una quarantina di persone alla quarantena domiciliare obbligatoria. Da quanto si è appreso si tratta di un impiegato nel settore del turismo che, noncurante delle restrizioni a lui imposte, ha frequentato diversi locali della Val Badia in Alto Adige. Il giovane è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della Stazione di Badia. Obbligo di quarantena ... Leggi su tpi

