Whirlpool, i lavoratori di Carinaro in presidio: “Non dimenticateci” (VIDEO) (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minuti Alcune decine di lavoratori dello stabilimento di Carinaro (Ce) della Whirlpool, aderendo allo sciopero nazionale proclamato per i dipendenti di tutti gli stabilimenti italiani della multinazionale, hanno effettuato un presidio all’esterno della Prefettura di Caserta, per “richiamare l’attenzione delle istituzioni su una vertenza che diventa ogni giorno più grave”. A Carinaro, dove ha sede il polo logistico della Whirlpool responsabile di ricambi ed accessori per la zona Emea (Europa, Medio-Oriente e Africa), c’è forte preoccupazione sia per le voci insistenti relative al trasferimento del polo in altri paesi europei, che per la mancata partenza del processo di reindustrializzazione per 60 ... Leggi su anteprima24

