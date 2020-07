Toro scappa dal circo e semina panico a Reggio Calabria, abbattuto dopo i veni tentativi per sedarlo (Di venerdì 17 luglio 2020) REGGIO CALABRIA – Un toro, sfuggito da un circo, e’ stato abbattuto a Reggio Calabria, grazie all’intervento coordinato delle forze dell’ordine e dell’Asp veterinaria.L’episodio si e’ verificato nella frazione di Pellaro San Filippo dopo diverse segnalazioni giunte alla sala operativa della polizia che ha coordinato tutte le operazioni di messa in sicurezza dei cittadini, grazie anche al supporto dei vigili del fuoco, della polizia municipale e della polizia metropolitana. Dai primi accertamenti si e’ appreso che l’animale era scappato da un circo che si trovava di passaggio in quella localita’ per effettuare dei rifornimenti di cibo per gli animali. Le operazioni predisposte dagli addetti del circo per recuperare l’animale, regolarmente detenuto, non sono andate a buon fine. Leggi su dire

