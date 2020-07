Tmw: il Liverpool in vantaggio per Osimhen (Di venerdì 17 luglio 2020) La mancata chiusura della trattativa per Osimhen ha ormai scatenato il calciomercato. Sull’attaccante del Lille, scrive Tuttomercatoweb, adesso sarebbe in vantaggio il Liverpool di Klopp. Il giornale on line scrive che Victor Osimhen è più lontano dal Napoli. Gli incontri in Sardegna, i summit, una trattativa che sembrava a un passo e poi lo stop. Il cambio d’agente del giocatore e un affare relativo alla punta del Lille che è andata in fase di stallo. Già nella giornata di ieri sono arrivati con insistenza i rumors degli inserimenti inglesi sul ragazzo e sembra il Liverpool di Jurgen Klopp la formazione più vicina a prendere il nigeriano. Osimhen è un attaccante perfetto per il gioco del Liverpool che cerca profili ... Leggi su ilnapolista

