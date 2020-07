Smaltire le scorie del nucleare ci costerà ancora 2,3 miliardi (Di venerdì 17 luglio 2020) Lavori per il decommissioning nucleare (Sogin)Oltre 2,3 miliardi di euro nei prossimi quindici anni. Tanto vale il piano 2020-2035 messo a punto da Sogin per smantellare l’eredità nucleare in Italia. La società pubblica, incaricata del decommissioning delle ex centrali e degli impianti dell’atomo, ha aggiornato quello che in gergo tecnico si chiama piano a vita intera. Ossia il programma a lungo termine dei suoi cantieri, valore complessivo 7,2 miliardi, presentato il 30 giugno all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), che rimborsa a Sogin le spese per il decommissioning nucleare pescandoli dalle bollette, e ora al vaglio dei ministeri competenti (Ambiente e Sviluppo economico). “Nel 2022 e 2023 si concentrano i picchi maggiori delle ... Leggi su wired

