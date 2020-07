Sindaco ai domiciliari nel Trapanese per corruzione (VIDEO) (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Sindaco di Favignara ai domiciliari per corruzione. Accertato danno erariale da due milioni di euro. FAVIGNARA (TRAPANI) – Il Sindaco di Favignara ai domiciliari per corruzione. Secondo quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza, il primo cittadino ha multato tutti i commercianti con una multa salata. Un pugno duro, scrive La Repubblica, che è avvenuto dopo che lo stesso politico aveva dato ordine di non fare sanzioni per cercare la riconferma. Al termine di tutti gli accertamenti è scattato il mandato di custodia cautelare nei confronti del Sindaco mentre altre 23 persone sono stati iscritti sul registro degli indagati. Guardia di Finanza: “Funzionari hanno omesso l’effettuazioni dei controlli” L’indagine ha ... Leggi su newsmondo

petergomezblog : #Favignana, il sindaco dell’isola ai domiciliari per corruzione: “Frode su fornitura d’acqua e controlli della Muni… - fattoquotidiano : Favignana, il sindaco dell’isola ai domiciliari per corruzione: “Frode su fornitura d’acqua e controlli della Munic… - repubblica : Favignana, il sindaco ai domiciliari per corruzione. “Multe a chi non l’aveva votato” - NewsMondo1 : Sindaco ai domiciliari nel Trapanese per corruzione (VIDEO) - 19marino74 : RT @petergomezblog: #Favignana, il sindaco dell’isola ai domiciliari per corruzione: “Frode su fornitura d’acqua e controlli della Municipa… -