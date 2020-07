Salerno, positivo al test rapido un ufficiale giudiziario (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – È un dipendente della Corte di Appello di Salerno l’ufficiale giudiziario risultato positivo al test rapido per il Covid 19. Alla presentazione dei sintomi tipici del coronavirus, E.V., è stato trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’aragona di Salerno dove al primo test rapido è risultato positivo. Subito dopo l’ufficiale giudiziario è stato sottoposto anche a tampone e ad altri test in attesa dei quali il dirigente dell’Unep, Marcello Cavallo ha deciso di chiudere gli uffici fino alla ... Leggi su anteprima24

radioalfa : Coronavirus, oggi 6 casi nel Salernitano. Positivo al test ufficiale giudiziario a Salerno - occhio_notizie : Nuovo positivo al #Coronavirus a Salerno. Si tratta di una persona non collegata ai casi registrati nei giorni scor… - ottopagine : Coronavirus, nuovo caso positivo riscontrato a Salerno #Salerno - salernonotizie : A Cava un giovane positivo, a Salerno nessun contagio tra i contatti degli infetti - occhio_notizie : La psicosi a #Salerno -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno positivo

E’ risultato positivo al test rapido ed è quindi necessario l’ulteriore riscontro dei tamponi, un ufficiale giudiziario in servizio alla Corte d’Appello di Salerno. In via preventiva è stata disposta ...Cinque casi a Salerno ed uno a Capaccio Paestum. L’Asl ha comunicato che oggi il totale di positivi al coronavirus in Provincia è di 6. Il resoconto di oggi, quindi, è il seguente: un caso ad Capaccio ...