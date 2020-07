Otto migranti in quarantena a Lago Patria, Poziello: “Il commissario ci tuteli” (Di venerdì 17 luglio 2020) GIUGLIANO. Sono arrivati ieri a Lago Patria Otto migranti. Nella redistribuzione nazionale di chi arriva nel nostro Paese e deve osservare l’obbligo di quarantena di 14 giorni, Otto dei migranti giunti nelle ultime ore sono stati trasferiti a Lago Patria all’interno di una struttura gestita da una cooperativa. Gli Otto sarebbero arrivati ieri ma la … L'articolo Otto migranti in quarantena a Lago Patria, Poziello: “Il commissario ci tuteli” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

SARwatchMED : RT @AnsaSardegna: Proseguono sbarchi migranti in Sardegna. Bloccati in otto mentre si allontanavano da spiaggia S. Antioco #ANSA https://t.… - cotoelgyes : Sbarco di migranti a Maladroxia: otto i rintracciati - SardiniaPost : Durante la notte sono stati bloccati otto cittadini algerini che si allontanavano a piedi dalla spiaggia di Maladro… - Nino18865453 : RT @MovArtCinecitta: Le mani della #ndrangheta sui fondi per l'emergenza #Covid: otto arresti, ottenuti 45mila euro di contributi i migran… - Nonnepossopi1 : RT @AnsaSardegna: Proseguono sbarchi migranti in Sardegna. Bloccati in otto mentre si allontanavano da spiaggia S. Antioco #ANSA https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Otto migranti Nuovi sbarchi, otto migranti rintracciati nella notte a Maladroxia Casteddu on Line "Come col piccolo Alan Kurdi, dopo la foto del migrante alla deriva non cambierà nulla"

“Come col piccolo Alan Kurdi, dopo la foto del migrante alla deriva non cambierà nulla. Nel mare ci sono sempre i coccodrilli. Da due settimane, il corpo/cadavere di un migrante vaga nel Mediterraneo.

Fratel Biagio, 40 giorni di digiuno in una grotta sulle montagne di Palermo perché nessuno resti indietro

Adesso il missionario laico riposa scheletrico su un letto di una delle sette missioni Speranza e Carità da lui realizzate in Sicilia Ha smesso sabato, dopo quaranta giorni di digiuno in una grotta su ...

