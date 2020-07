Oss. Eurobet: GP Ungheria, Hamilton favorito, speranza Leclerc (Di venerdì 17 luglio 2020) (Roma, 17 luglio 2020) - I tifosi sperano nel Campionato Costruttori alla Ferrari Roma, 17 luglio 2020 - Nelle prime due gare di questo Mondiale la Ferrari ha mostrato le grandi lacune che la distanziano dagli altri top team. Dopo la prima gara dove un magnifico Leclerc è riuscito a strappare un fortunato podio, il disastro nella seconda con entrambe le macchine fuori gioco al primo giro. Il GP di Ungheria dovrà portare dei risultati sperando che le novità introdotte sulle monoposto Ferrari abbiano un impatto reale sulle performance. In un circuito dove sarà difficilissimo superare, le qualifiche di sabato giocheranno un ruolo chiave in ottica gara. Secondo l'Osservatorio Eurobet (www.Eurobet.it) Hamilton con la sua Mercedes, non dovrebbe avere problemi a partire dalla prima ... Leggi su liberoquotidiano

