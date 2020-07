Napoli, bloccato e denunciato parcheggiatore abusivo in piazza (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in piazza del Carmine una persona che stava svolgendo l’attività di parcheggiatore abusivo e che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi. I poliziotti hanno bloccato A.P., 39enne napoletano con precedenti di polizia, e lo hanno denunciato poiché sorpreso nuovamente a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo e, contestualmente, gli hanno notificato un ordine di allontanamento. L'articolo Napoli, bloccato e denunciato parcheggiatore abusivo in piazza proviene ... Leggi su anteprima24

Barcellona, torna l’incubo coronavirus. La partita di Champions col Napoli è a rischio?

Barcellona–Napoli si potrà giocare al Camp Nou e, soprattutto, lo si potrà fare regolarmente? La data da cerchiare in rosso in calendario è l'8 agosto (ore 21) quando le squadre si ritroveranno in cam ...

Barcellona–Napoli si potrà giocare al Camp Nou e, soprattutto, lo si potrà fare regolarmente? La data da cerchiare in rosso in calendario è l'8 agosto (ore 21) quando le squadre si ritroveranno in cam ...