MotoGP Gp Spagna, Morbidelli: “Che bella giornata, obiettivo entrare in Q2” (Di venerdì 17 luglio 2020) “E’ stata una bellissima prima giornata di prove per me, questa mattina ho chiuso dodicesimo, ma il passo era molto buono. Pomeriggio addirittura primo, le sensazioni sono buone. Sono molto contento, adesso continuiamo a lavorare concentrati per entrare direttamente in Q2 domani, che è la nostra priorità”. Lo ha detto Franco Morbidelli al termine del venerdì di prove libere del Gran Premio di Spagna di MotoGP. A Jerez il pilota italiano di origini brasiliane ha chiuso in sella alla sua Yamaha Petronas al primo posto nelle FP2: “Con queste temperature è fondamentale controllare il posteriore – sottolinea Morbidelli ai microfoni di Sky Sport MotoGP – ma evidentemente ho fatto meno fatica di altri”. Leggi su sportface

