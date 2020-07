Macché crisi! Per Fabio Volo vacanze in camper con Johanna (Di venerdì 17 luglio 2020) 'Quando voglio, accendo e vado'. Sarà un'estata da camperista quella di Fabio Volo che insieme alla compagna Johanna Maggy, ai due figli e ad altre due famiglie viaggerà a zonzo per gli Appennini. ... Leggi su tgcom24.mediaset

IlarioMoro : @AndFranchini @vitocrimi @antonio_bordin @valy_s @CesareOrtis @lucabattanta @LucaSucci @Luca_Mussati @Karm3nB… -

Ultime Notizie dalla rete : Macché crisi Macché crisi! Per Fabio Volo vacanze in camper con Johanna TGCOM