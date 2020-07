Le previsioni meteo di sabato 18 luglio (Di venerdì 17 luglio 2020) Le previsioni meteo di sabato 18 luglio – Condizioni in miglioramento al Nord, al Centro cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Instabile al Sud. Le previsioni meteo di sabato 18 luglio – Condizioni in miglioramento al Centro e al Nord, ancora instabile sulle regioni meridionali con rovesci anche di moderata intensità. Nord – Condizioni in miglioramento sulle regioni settentrionali con ampi soleggiamenti Cielo in prevalenza sereno al Nord con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Possibili addensamenti e rovesci interesseranno il Piemonte e il Friuli Venezia Giulia. Le temperature torneranno a salire con le massime che raggiungeranno i 29 gradi. Centro – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni ... Leggi su newsmondo

