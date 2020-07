L'allarme di Locatelli: 'I giovani troppo rilassati, l'età media dei contagiati si è abbassata' (Di venerdì 17 luglio 2020) Franco Locatelli, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, ha sottolineato come l'età media dei nuovi contagiati dal Sar-CoV-2 si è abbassata "in primis perché siamo molto più attenti a ... Leggi su globalist

tigrelt : RT @Libero_official: 'Il 30% dei nuovi positivi da #coronavirus viene dall'#estero'. L'allarme de Css: 'Il virus è sempre lo stesso, state… - CaioGCM : RT @Libero_official: 'Il 30% dei nuovi positivi da #coronavirus viene dall'#estero'. L'allarme de Css: 'Il virus è sempre lo stesso, state… - Libero_official : 'Il 30% dei nuovi positivi da #coronavirus viene dall'#estero'. L'allarme de Css: 'Il virus è sempre lo stesso, sta… - globalistIT : L'allarme di Locatelli: 'I giovani troppo rilassati, l'età media dei contagiati si è abbassata' - alice_locatelli : RT @ToniaPeluso: - Hai perso la tua dignità di donna - Fai schifo - Stai tremando - Da casa ti prendono in giro Ci sono frasi che fanno pi… -

Ultime Notizie dalla rete : allarme Locatelli

Globalist.it

La donna di 84 anni era stata aggredita da un giovane che si era poi dileguato. Tutto per pochi spiccioli. Ora è stato rintracciato e arrestato e l’anziana, che era stata ricoverata in ospedale, sta m ...Tornano a crescere i numeri dell'epidemia di coronavirus: sono 230 i nuovi casi comunicati ieri dalla Protezione Civile, in aumento rispetto ai 163 di mercoledì. Nessun aumento “drammatico”, ma come r ...