Karnezis: “Napoli è la città della passione, giocare qui è straordinario” (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Napoli si può descrivere in una sola parola: passione”. Orestis Karnezis parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss e racconta il suo rapporto con la città non solo dal punto di vista sportivo, ma soprattutto in ottica emotiva. “Non ho mai visto una città che vive il calcio in questo modo intenso e meraviglioso. Napoli ti fa sentire a casa appena arrivi e giocare qui ti lascia emozioni straordinarie”. “Vincere la Coppa Italia – continua l’estremo difensore azzurro – è stato bellissimo anche per questo, perchè vincere a Napoli significa qualcosa di speciale che si può comprendere solo vivendo questo ambiente. La speranza che abbiamo tutti è quella di regalare altre gioie e tante soddisfazioni ai nostri tifosi, ... Leggi su anteprima24

sscnapoli : ?? #Karnezis “Napoli è la città della passione, giocare qui è qualcosa di straordinario” ?? - leone1995201925 : RT @sscnapoli: ?? #Karnezis “Napoli è la città della passione, giocare qui è qualcosa di straordinario” ?? - cn1926it : #Napoli, #Karnezis: 'Siamo un gruppo unito, un calciatore mi ha impressionato. #Barcellona? Non ci pensiamo' - Salvato95551627 : RT @sscnapoli: ?? #Karnezis “Napoli è la città della passione, giocare qui è qualcosa di straordinario” ?? - Antonel57647553 : RT @sscnapoli: ?? #Karnezis “Napoli è la città della passione, giocare qui è qualcosa di straordinario” ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Karnezis “Napoli