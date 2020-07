Highlights Serie A 33a giornata i gol di Torino – Genoa e Spal – Inter (Di venerdì 17 luglio 2020) Highlights Serie A 33a giornata i gol delle partite di martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 luglio Nuovo turno di campionato, 33a giornata in questa calda estate post pandemia e la giornata è divisa tra Atalanta – Brescia di martedì e Spal – Inter di giovedì, un altro turno decisivo per l’Europa League e la salvezza. In questa ripresa di campionato le partite si svolgono alle 19:30 e 21:45 con alcuni incontri anche alle 17:15 (ma non durante la settimana). Ecco i gol: Highlights Torino – Genoa Vittoria importante per il Torino che si stacca dalla zona retrocessione Highlights Spal – ... Leggi su dituttounpop

internewsit : VIDEO - SPAL-Inter 0-4, Serie A: gol e highlights della partita - - infoitsport : Highlights Torino-Genoa 3-0: Video Gol 33ª Giornata di Serie A - filadelfo72 : Highlights SPAL-Inter 0-4: Video Gol 33ª Giornata di Serie A - internewsit : VIDEO - Torino-Genoa 3-0, Serie A: gol e highlights della partita - - filadelfo72 : Highlights Torino-Genoa 3-0: Video Gol 33ª Giornata di Serie A -